Afganlı Ronaldo'nun acı göçü "Kardeşime söz verdim, ben yıldız olacağım" | Video

İran'da bir spor kulübünün alt yapısında futbol hayatına başlayan ve 'Afganlı Ronaldo' olarak bilinen Şahruk Mohammadi(16) lösemiye yakalanan kız kardeşi Elham'ın (13) sağlığına kavuşması için en büyük aşkı futbolu İran'da bırakıp ailesi ile birlikte Türkiye'ye geldi. Kız kardeşine umut olabilmek için inşaatlarda çalışan, Ankara'nın en işlek meydanında en iyi bildiği iş olan futbol gösterisi yapan ancak zabıtaların gösterisine izin vermediği Şahruk, kız kardeşinin ölümü ile bir kez daha yıkıldı. "Sokaktan Spora" projesiyle keşfedilerek tekrar sahalara dönen Şahruk, kız kardeşine verdiği sözü tutabilmek için şimdi var gücüyle çalışıyor. İran'dan Türkiye'ye gelirken futbolu bırakan kız kardeşini de burada kaybeden Şahruk, SABAH'a "Kız kardeşime sözüm var, yıldız futbolcu olmak tek hedefim" dedi.

Her şey, Afganistan'dan İran'a göç eden baba Aghacan ile anne Sara Mohammadi'nin 13 yaşındaki kızı Elham'a lösemi teşhisi konmasıyla başladı. Aile, İran'da lösemi tedavisinin yetersiz ve pahalı olmasından dolayı kızlarını kurtarabilmek için 3 çocuğuyla birlikte bir kez daha yollara düşerek Türkiye'ye göç etti. Ankara'ya yerleşen aile yaşam mücadelesi verirken bir taraftan da kızlarının tedavisi için umut aramaya başladı. Ankara Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Elham için zor günler başladı. İran'da bir spor kulübünün alt yapısında futbol hayatına başlayan ve 'Afganlı Ronaldo' olarak bilinen Şahruk, hem kız kardeşinin sağlığına kavuşabilmesi hem de ailesinin geçimini sağlayabilmek için futbol aşkından vazgeçti. 16 yaşında olmasına rağmen bütün zorlukları tek başına omuzlayan Şahruk, inşaat, oto tamircisi, lokanta gibi yerlerde çalışmaya başladı. Anne ve baba tedavi olan kızlarının yanında olmasından dolayı Şahruk, ev işleri ve küçük kardeşine bakma görevini de üstlendi.

ZABITA GÖSTERİ YAPMASINA İZİN VERMEDİ

'Afganlı Ronaldo' boş zamanında yine kız kardeşine umut ışığı olabilmek için futbol yeteneğini kullandı. Ankara'nın en işlek meydanı olan Kızılay'da futbol gösterisi yapan 'Afganlı Ronaldo' çevresine toplanan kalabalığın dikkatini çekerej para kazanmaya başladı ama karşısına zabıta engeli çıktı. Zabıta ekipleri genç yeteneğin çevreyi 'rahatsız ettiği' gerekçesiyle gösteri yapmasına izin vermeyerek alandan uzaklaştırmaya çalıştı. Şahruk, hastanede yatan kız kardeşi için yaptığını söylese de zabıtaları ikna edemedi.

ÖLEN KARDEŞİNİ EN SON 2 AY ÖNCE GÖREBİLDİ

Ailesi için gece gündüz çalışan çocuk,bir hafta önce acı haberle sarsıldı. Ankara Şehir Hastanesi'nde 2 yıldır kanser tedavisi gören Elham hayatını kaybetti. İş hayatı, ev işleri ve kardeşi ile ilgilenmesinden dolayı kız kardeşini en son iki ay önce görebilen Şahruk, çok sevdiği kız kardeşini son yolculuğa uğurladı. Şahruk için geriye sadece futbol aşkı kaldı. Şahruk, kız kardeşinin sağlığı için futbol aşkından vazgeçiş öyküsünü SABAH'a anlattı:

"İran'da futbol eğitimi aldığım sırada bana 'Afganlı Ronaldo' diyorlardı. Sonra kız kardeşime kan kanseri teşhisi kondu. İran'da kanser tedavisinin yetersiz ve pahalı olmasından dolayı 2 yıl önce ailemle birlikte Türkiye'ye geldik. Futbol hayatımı İran'da bıraktım. Aklımda futbol değil sadece kız kardeşimin sağlığı vardı. Annem sürekli yanında kaldı. Onun için ev işlerinin yanında küçük kardeşime ben baktım. Babam inşaatlarda işçi olarak çalıştı. Masraflar artıkça ben de destek olabilmek için her işi yaptım. Boş zamanımda Kızılay Meydanı'nda kalabalığa futbol gösterisi yaptım. Çok beğenildi. O sırada zabıta ekipleri gelerek beni alandan uzaklaştırdı. Neden yaptığımı söylememe rağmen bana inanmadılar."

"İKİ AŞKIMI DA KAYBETTİM"

"Kız kardeşim tedavi için hep hastanede yattı. Son zamanlarda çok fazla çalışmaya başlamıştım. 2 aydır kız kardeşimi görmüyordum. 1 hafta önce ölüm haberi geldi. İki aşkımdan biri olan futbolu İran'da diğer aşkım kız kardeşimi de Türkiye'de kaybettim."

"KIZ KARDEŞİME SÖZ VERDİM"

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Altındağ Gençlik Merkezi yetkilileri 'Sokaktan Spora Projesi' kapsamında saha çalışmasında Şahruk'u keşfetti. Merkeze davet edilen Şahruk, çok sevdiği ve hayalini süslediği yeşil sahalara tekrar döndü. Acı haber ile yıkılan 'Afganlı Ronaldo' topun başına geçerek yeteneklerini tekrar sergileme fırsatı buldu. Şahruk, "Burası benim ikinci evim oldu. Hayata tutunacak dalım kalmamıştı. Topun başına geçtiğimde ilk günkü heyecanımı yaşadım. Para kazanmak için değil aşk ile top ile buluştum. Kız kardeşime sözüm var. Profesyonel ünlü bir yıldız olacağıma dair. Bunun için çok çalışıyorum. Boş bulduğum vakit gelip antrenmanlarıma devam ediyorum. Oraları görürsem eğer ihtiyacı olan herkese yardım edeceğim. Benim yaşadığım zorlukları yaşamalarına izin vermeyeceğim."