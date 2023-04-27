Afrika uyruklu şahsın çocuk kaçırma iddiası ortalığı karıştırdı | Video 27.04.2023 | 16:12 İstanbul’da Afrika uyruklu bir şahsın çocuk kaçırmaya çalıştığı iddiası ortalığı karıştırdı. Çevredeki vatandaşların ve annenin sopalı müdahalesi cep telefonu kamerasına yansırken, şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün öğle saatlerinde Eyyubi Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre, Afrika uyruklu I.O.E. isimli bir şahıs, market önünde annesini bekleyen B.K. isimli çocuğu kaçırmaya çalıştı. Marketten çıkan E.D. isimli anne durumu görünce eline aldığı sopayla şahsa müdahale etti. Kadının, "Çocuğumu kaçırıyorlar, yardım edin" diye attığı çığlıkları duyan vatandaşlar da şahsın etrafını sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, I.O.E. şahsı gözaltına alırken, yaşanan o anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.