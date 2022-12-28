Video Yaşam Afrika'nın yerel kıyafetiyle sokaklarda dolaşan eli sopalı şahıs korku dolu anlar yaşattı | Video
Afrika'nın yerel kıyafetiyle sokaklarda dolaşan eli sopalı şahıs korku dolu anlar yaşattı | Video

Afrika'nın yerel kıyafetiyle sokaklarda dolaşan eli sopalı şahıs korku dolu anlar yaşattı | Video

28.12.2022 | 15:47

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Afrika’nın yerel kıyafetiyle sokaklarda dolaşan eli sopalı şahıs korku dolu anlar yaşattı | Video 03:09
Afrika'nın yerel kıyafetiyle sokaklarda dolaşan eli sopalı şahıs korku dolu anlar yaşattı | Video 28.12.2022 | 15:47
Çocuk parkında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü | Video 01:29
Çocuk parkında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü | Video 28.12.2022 | 15:48
Kayseri’de yılbaşı öncesinde DEAŞ’a darbe: 9 gözaltı | Video 01:12
Kayseri'de yılbaşı öncesinde DEAŞ'a darbe: 9 gözaltı | Video 28.12.2022 | 15:37
İstanbul’da fuhuş şebekesine operasyon kamerada | Video 03:41
İstanbul’da fuhuş şebekesine operasyon kamerada | Video 28.12.2022 | 15:26
İki grup birbirine girdi: Sandalyeyi kavga ettiği kişinin sırtında böyle kırdı | Video 00:09
İki grup birbirine girdi: Sandalyeyi kavga ettiği kişinin sırtında böyle kırdı | Video 28.12.2022 | 12:52
Ataşehir’de alkollü vatandaş araçların üzerine yürüdü, yol kesti | Video 00:57
Ataşehir’de alkollü vatandaş araçların üzerine yürüdü, yol kesti | Video 28.12.2022 | 12:52
Oteldeki silahlı kavgada çift tabancayı art arda ateşledi: 4 yaralı | Video 04:38
Oteldeki silahlı kavgada çift tabancayı art arda ateşledi: 4 yaralı | Video 28.12.2022 | 14:20
Takla atan otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı | Video 00:25
Takla atan otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı | Video 28.12.2022 | 14:35
Esnaf dükkan önünde pusuya yattı, hırsızı böyle kovaladı | Video 01:40
Esnaf dükkan önünde pusuya yattı, hırsızı böyle kovaladı | Video 28.12.2022 | 14:17
Müge Anlı’ya ihbar yağdı: Türkiye sapık Sinan’ı konuşuyor! Yaşlı kadınlara yapmadığını bırakmamış | Video 10:16
Müge Anlı’ya ihbar yağdı: Türkiye sapık Sinan’ı konuşuyor! Yaşlı kadınlara yapmadığını bırakmamış | Video 28.12.2022 | 13:34
Baba oğul taksiciye dehşeti yaşattı! Tekme tokat böyle dövdüler | Video 02:22
Baba oğul taksiciye dehşeti yaşattı! Tekme tokat böyle dövdüler | Video 28.12.2022 | 11:56
Müge Anlı’da Arife Gökçe’nin şüpheli kaybı! İddiaların odağındaki Mustafa Karaaslan konuştu | Video 03:45
Müge Anlı’da Arife Gökçe'nin şüpheli kaybı! İddiaların odağındaki Mustafa Karaaslan konuştu | Video 28.12.2022 | 12:03
Telefon henüz yaygınlaşmadığı günlerde Türkiye... | Video 02:38
Telefon henüz yaygınlaşmadığı günlerde Türkiye... | Video 28.12.2022 | 11:53
Bilecik’te iki otomobilin çarpışma anı kamerada 01:17
Bilecik'te iki otomobilin çarpışma anı kamerada 28.12.2022 | 11:48
’Babamın vasiyeti, ücretsiz bakım yapacağım’ diyerek, 30 klimayı söküp belediyeyi dolandırdı | Video 01:03
'Babamın vasiyeti, ücretsiz bakım yapacağım' diyerek, 30 klimayı söküp belediyeyi dolandırdı | Video 28.12.2022 | 11:26
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı | Video 00:55
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı | Video 28.12.2022 | 11:05
7.5 milyon yıllık fosilleri ayaklandırıyorlar | Video 03:42
7.5 milyon yıllık fosilleri ayaklandırıyorlar | Video 28.12.2022 | 10:28
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 28 Aralık 2022 Çarşamba atv izle! | Video 10:41
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 28 Aralık 2022 Çarşamba atv izle! | Video 28.12.2022 | 10:32
Bakkala giden çocuğa köpek saldırdı! Dehşet anları kamerada | Video 02:24
Bakkala giden çocuğa köpek saldırdı! Dehşet anları kamerada | Video 28.12.2022 | 10:28
Satmak istediği otomobilini ekspertize götürünce hayatının şokunu yaşadı | Video 02:19
Satmak istediği otomobilini ekspertize götürünce hayatının şokunu yaşadı | Video 28.12.2022 | 10:25

Ankara’da soğuk havaya rağmen Afrika'nın yerel kıyafetiyle sokaklarda dolaşan eli sobalı şahıs korku dolu anlar yaşattı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay Ankara'nın Yayla Mahallesi Porsuk Caddesinde meydana geldi. Bir elinde bıçakla, diğer elinde ise demir sopayla sokağa çıkan Afrika ülkelerinde giyilen yerel kıyafetle sokağa inen bir kişi hareketleri mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. İddialara göre bir anda sinirlenip önce evdeki kardeşini yaralayan şahıs, sonra da yerel kıyafetli bir şekilde elindeki bıçakla sokak ortasında çevredeki vatandaşlara saldırdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine birçok polis ve sağlık ekibi sev edildi. Somali asıllı şahıs, polis müdahalesi sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

"ADAM SOKAKTAKİ İNSANLARA VE ARABALARA SALDIRIYORDU"
Burada İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Mahalle sakini Necati Taşkıran, sokaktaki gürültülerden dolayı balkona çıktığını belirterek, "Balkonda Somalili komşuyu gördüm. Rahatsızmış galiba. Elinde bir bıçak bir elinde de demir vardı. Adam sokaktaki insanlara ve arabalara saldırıyordu. Biz de polisi aradık. Polislerin de üzerine yürüdü aynı şekilde. O ara polislerden biri silahını çekti, o da elindekileri bırakınca polis ekiplerine teslim oldu. Kardeşinde de makas vurmuş sanırım, birkaç yerinden kanaması vardı kardeşinin. Çağırdığımız ambulans ekipleri müdahalede bulundu kardeşine" ifadelerinde bulundu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA