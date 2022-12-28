Afrika'nın yerel kıyafetiyle sokaklarda dolaşan eli sopalı şahıs korku dolu anlar yaşattı | Video

Ankara’da soğuk havaya rağmen Afrika'nın yerel kıyafetiyle sokaklarda dolaşan eli sobalı şahıs korku dolu anlar yaşattı.

Olay Ankara'nın Yayla Mahallesi Porsuk Caddesinde meydana geldi. Bir elinde bıçakla, diğer elinde ise demir sopayla sokağa çıkan Afrika ülkelerinde giyilen yerel kıyafetle sokağa inen bir kişi hareketleri mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. İddialara göre bir anda sinirlenip önce evdeki kardeşini yaralayan şahıs, sonra da yerel kıyafetli bir şekilde elindeki bıçakla sokak ortasında çevredeki vatandaşlara saldırdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine birçok polis ve sağlık ekibi sev edildi. Somali asıllı şahıs, polis müdahalesi sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

"ADAM SOKAKTAKİ İNSANLARA VE ARABALARA SALDIRIYORDU"

Burada İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Mahalle sakini Necati Taşkıran, sokaktaki gürültülerden dolayı balkona çıktığını belirterek, "Balkonda Somalili komşuyu gördüm. Rahatsızmış galiba. Elinde bir bıçak bir elinde de demir vardı. Adam sokaktaki insanlara ve arabalara saldırıyordu. Biz de polisi aradık. Polislerin de üzerine yürüdü aynı şekilde. O ara polislerden biri silahını çekti, o da elindekileri bırakınca polis ekiplerine teslim oldu. Kardeşinde de makas vurmuş sanırım, birkaç yerinden kanaması vardı kardeşinin. Çağırdığımız ambulans ekipleri müdahalede bulundu kardeşine" ifadelerinde bulundu.