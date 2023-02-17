Afrin şehidi oğlunun kıyafetlerini depremzedelere gönderdi | Video
Suriye’nin Afrin bölgesine düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan Piyade Üstçavuş Fatih Mehmethan’ın annesi Nihal Mehmethan, oğlunun kıyafetlerini depremzedelere ulaştırmak üzere Çekmeköy Belediyesi’ne teslim etti. Nihal Mehmethan, kıyafetlerin üzerine de “Afrin Zeytin Dalı Harekatı oğlum Şehit Fatih Mehmethan’ın kıyafetini giyeni ısıtması dileğiyle dualarımızdasınız, dualarınızda olmak dileğiyle” notunu yazdı.
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