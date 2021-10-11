Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:19
Beylikdüzü'nde kıskançlık dehşeti: Karısını öldürdü 11.10.2021 | 15:18
03:33
3 yaşındaki çocuk çakmakla oynarken evi yaktı 11.10.2021 | 15:12
05:00
Malatya'da sokak köpekleri koyunlara saldırdı 11.10.2021 | 14:53
04:38
00:57
Afrin'de bomba yüklü araç patladı: 5 ölü, 10 yaralı 11.10.2021 | 14:34
00:44
Alanya'da 4 caretta caretta ölü bulundu 11.10.2021 | 14:42
00:14
Sena Altan saplantılı aşığın kurbanı olmuş! 11.10.2021 | 14:32
00:51
03:29
Aile içi omerta! İki kardeş aile içi infaza kurban gitmiş 11.10.2021 | 14:35
01:35
Terörün finansçılarına darbe: 63 gözaltı 11.10.2021 | 14:27
00:12
03:00
"Öleceksin" diyerek tehdit ettiği yengesine saldırdı kendisi öldü 11.10.2021 | 13:14
04:53
01:52
Park halindeki silobasa çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti 11.10.2021 | 12:57
02:18
Minibüs çetesine operasyon! Tam 35 minibüsü çalmışlar 11.10.2021 | 13:03
02:16
Mezarlığa dadanan hırsızlar tüm muslukları çaldı 11.10.2021 | 12:45
04:39
02:17
Bahçelievler'de makas kazası...Tehlikeli anlar kamerada | Video 11.10.2021 | 11:28
04:59
00:48
Keşan'da işyerine giren hırsız kameralara yakalandı 11.10.2021 | 11:05
Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.
Suriye'nin Afrin ilçe merkezinde bomba yüklü bir araç infilak ettirildi. Terör saldırısında 5 sivil hayatını kaybederken, 10 sivil de yaralandı. Yerel kaynaklar, saldırıda ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe edildiğini bildirdi. Olay yerine intikal eden sivil savunma ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırırken, saldırı sonrası çıkan yangını söndürdü.