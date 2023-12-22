Afyon'da 4 kişiyi öldürerek katliam yapan katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı | Video
Afyonkarahisar’da eski eşi ile birlikte 4 kişiyi öldüren şahıs ifadesinde, konuşmak için gittiği eşinin ailesinin kullandığı aracın camlarına vurmasına öfkelenip ateş açtığını söylerken, katil zanlısı ve öldürdüğü karısının bugün görülen boşanma davası ise bir başka tarihe ertelendi.
İFADESİNDE YAŞANANLARI ANLATTI
Olay sonrası cinayet zanlısı Mert Muharrem T.'nin ifadesine ulaşılırken, zanlı cinayet anında yaşananları anlattı. Mert Muharrem T., ifadesinde, olay yerine eşi ile görüşmek için gittiğini ve eşi ile kapı önünde konuşurken aile üyelerinden birisinin kendilerini cep telefonu ile kayıt altına aldığını ifade etti. Sonrasında gitmek için geldiği minibüse bindiğini, ancak aile üyelerinin aracın camlarını yumruklaması üzerine elinde tüfekle aşağı inerek ateş etmeye başladığını söylediği öne sürüldü.
BOŞANMA DAVASI 21 ŞUBAT'A ERTELENDİ
Yaşanan olayda hayatını kaybeden Havva Nur T. ile katil zanlısı Mert Muharrem T., arasında Afyonkarahisar 3. Aile Mahkemesinde görülen davanın duruşması ise 21 Şubat 2024'e ertelendi. 21 Şubat da görülecek duruşmada ise karar çıkması bekleniyor.
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