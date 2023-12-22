Video Yaşam Afyon'da 4 kişiyi öldürerek katliam yapan katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı | Video
Afyon'da 4 kişiyi öldürerek katliam yapan katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı | Video

Afyon'da 4 kişiyi öldürerek katliam yapan katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı | Video

22.12.2023 | 15:25

Afyonkarahisar’da eski eşi ile birlikte 4 kişiyi öldüren şahıs ifadesinde, konuşmak için gittiği eşinin ailesinin kullandığı aracın camlarına vurmasına öfkelenip ateş açtığını söylerken, katil zanlısı ve öldürdüğü karısının bugün görülen boşanma davası ise bir başka tarihe ertelendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, geçtiğimiz 19 Aralık da Çayırbağ beldesinde gece geç saatlerde yaşandı. Olayda, Mert Muharrem T. (25), boşanma aşamasında olduğu Havva Nur T. (24), babası Adem Şenol, annesi Cemile Şenol ve anneanne Emine Tanış'ı pompalı tüfekle evlerinin önünde öldürdü. Mert Muhammet T., aile üyelerinin üzerine yaklaşık 10 el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Olay sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan aile üyeleri yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan katil zanlısı Mert Muhammet T., merkeze bağlı Kışlacık köyü yakınlarında saklandığı barakada jandarmanın takibi sonrası yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs 20 Aralık da çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İFADESİNDE YAŞANANLARI ANLATTI
Olay sonrası cinayet zanlısı Mert Muharrem T.'nin ifadesine ulaşılırken, zanlı cinayet anında yaşananları anlattı. Mert Muharrem T., ifadesinde, olay yerine eşi ile görüşmek için gittiğini ve eşi ile kapı önünde konuşurken aile üyelerinden birisinin kendilerini cep telefonu ile kayıt altına aldığını ifade etti. Sonrasında gitmek için geldiği minibüse bindiğini, ancak aile üyelerinin aracın camlarını yumruklaması üzerine elinde tüfekle aşağı inerek ateş etmeye başladığını söylediği öne sürüldü.

BOŞANMA DAVASI 21 ŞUBAT'A ERTELENDİ
Yaşanan olayda hayatını kaybeden Havva Nur T. ile katil zanlısı Mert Muharrem T., arasında Afyonkarahisar 3. Aile Mahkemesinde görülen davanın duruşması ise 21 Şubat 2024'e ertelendi. 21 Şubat da görülecek duruşmada ise karar çıkması bekleniyor.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Afyon’da 4 kişiyi öldürerek katliam yapan katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı | Video 03:56
Afyon'da 4 kişiyi öldürerek katliam yapan katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı | Video 22.12.2023 | 15:25
İzmir’de 5 milyon 320 bin boş makaron ele geçirildi | Video 00:55
İzmir'de 5 milyon 320 bin boş makaron ele geçirildi | Video 22.12.2023 | 15:15
Diyarbakır’da okul önünde kaza! Facianın eşiğinden dönüldü: O anlar kamerada | Video 00:42
Diyarbakır’da okul önünde kaza! Facianın eşiğinden dönüldü: O anlar kamerada | Video 22.12.2023 | 15:15
Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama | Video 00:37
Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama | Video 22.12.2023 | 15:12
Bağcılar’da başıboş gezen köpekler 1 kişiyi ısırdı, 3 kişi ise son anda kurtuldu | Video 03:52
Bağcılar’da başıboş gezen köpekler 1 kişiyi ısırdı, 3 kişi ise son anda kurtuldu | Video 22.12.2023 | 14:39
Bursa’da 150 bin lira cinayeti kamerada | Video 02:35
Bursa'da 150 bin lira cinayeti kamerada | Video 22.12.2023 | 14:39
Hurda olarak askeri cipleri satın alıp onarıyor: Fiyatı 1 milyon TL’ye ulaşabiliyor | Video 03:08
Hurda olarak askeri cipleri satın alıp onarıyor: Fiyatı 1 milyon TL’ye ulaşabiliyor | Video 22.12.2023 | 14:39
Kuşadası’nda silahlı saldırı: 1 yaralı | Video 01:04
Kuşadası’nda silahlı saldırı: 1 yaralı | Video 22.12.2023 | 14:57
Ormancılar heyelandan son anda kurtuldu | Video 00:12
Ormancılar heyelandan son anda kurtuldu | Video 22.12.2023 | 14:39
TSK’dan Suriye’ye askeri sevkiyat | Video 01:06
TSK'dan Suriye'ye askeri sevkiyat | Video 22.12.2023 | 14:07
Çorum’da feci kaza: Otomobil ve ticari araç çarpıştı: 5 yaralı | Video 01:26
Çorum'da feci kaza: Otomobil ve ticari araç çarpıştı: 5 yaralı | Video 22.12.2023 | 14:01
İzmir polisinden 29 adrese eş zamanlı operasyon: 21 gözaltı | Video 00:55
İzmir polisinden 29 adrese eş zamanlı operasyon: 21 gözaltı | Video 22.12.2023 | 13:31
İzmir’de hırsızın suçüstü yakalanma anı kamerada | Video 01:47
İzmir'de hırsızın suçüstü yakalanma anı kamerada | Video 22.12.2023 | 12:44
Çocuklara ait müstehcen görüntülerin ticaretini yapan 19 kişi tutuklandı | Video 00:27
Çocuklara ait müstehcen görüntülerin ticaretini yapan 19 kişi tutuklandı | Video 22.12.2023 | 12:44
Eşi tarafından öldürülen Gözde, annesiyle telefonda konuşurken can vermiş | Video 03:58
Eşi tarafından öldürülen Gözde, annesiyle telefonda konuşurken can vermiş | Video 22.12.2023 | 12:44
Narkogüç-40 operasyonunda 250 milyon liralık uyuşturucu | Video 03:04
Narkogüç-40 operasyonunda 250 milyon liralık uyuşturucu | Video 22.12.2023 | 12:44
Hatay’da 12 DEAŞ/El Kaide üyesi tutuklandı | Video 00:39
Hatay'da 12 DEAŞ/El Kaide üyesi tutuklandı | Video 22.12.2023 | 12:09
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 22 Aralık 2023 Cuma atv izle! | Video 06:15
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 22 Aralık 2023 Cuma atv izle! | Video 22.12.2023 | 11:47
Pendik’te tartıştığı arkadaşını kafasından vurdu: 1 ağır yaralı | Video 01:34
Pendik'te tartıştığı arkadaşını kafasından vurdu: 1 ağır yaralı | Video 22.12.2023 | 11:21
Kış uykusuna yatmayan boz ayı böyle görüntülendi | Video 02:46
Kış uykusuna yatmayan boz ayı böyle görüntülendi | Video 22.12.2023 | 10:52

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA