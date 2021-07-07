Video Yaşam Afyon'da 6 yaşındaki Narin, sevdiği köpeğin saldırısında yaralandı

Afyon'da 6 yaşındaki Narin, sevdiği köpeğin saldırısında yaralandı

Afyon'da 6 yaşındaki Narin, sevdiği köpeğin saldırısında yaralandı
07.07.2021 | 12:27

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Afyon'da 6 yaşındaki Narin, sevdiği köpeğin saldırısında yaralandı 01:37
Afyon'da 6 yaşındaki Narin, sevdiği köpeğin saldırısında yaralandı 07.07.2021 | 12:27
Adana'da kadının cüzdanından 400 TL çalan hırsızdan pişkin açıklama Alkol alıp... 02:15
Adana'da kadının cüzdanından 400 TL çalan hırsızdan pişkin açıklama "Alkol alıp..." 07.07.2021 | 10:44
İstanbul Arnavutköy'de dakikalar içinde 16 altın zinciri çalan kadın hırsızlar kamerada 06:02
İstanbul Arnavutköy'de dakikalar içinde 16 altın zinciri çalan kadın hırsızlar kamerada 07.07.2021 | 10:44
Tosuncuk'un bulaşıkçılık döneminden iş arkadaşı Maddi durumu çok kötüydü | Video 04:36
Tosuncuk'un bulaşıkçılık döneminden iş arkadaşı "Maddi durumu çok kötüydü" | Video 07.07.2021 | 11:35
İstanbul'da çaldıkları kamyonetle hırsızlık yapan zanlılar kamerada 00:47
İstanbul'da çaldıkları kamyonetle hırsızlık yapan zanlılar kamerada 07.07.2021 | 10:45
Kadın polisler attığını vuruyor | Video 04:03
Kadın polisler attığını vuruyor | Video 07.07.2021 | 11:28
Marmara'da müsilaj 3'te 2 azaldı | Video 05:37
Marmara'da müsilaj 3'te 2 azaldı | Video 07.07.2021 | 11:27
Pençe-Şimşek operasyonu gazisi Yüzer, hastanede evlendi | Video 06:36
Pençe-Şimşek operasyonu gazisi Yüzer, hastanede evlendi | Video 07.07.2021 | 11:22
Sivas'ta hayvan ambulansı ile cip çarpıştı 4 yaralı 01:10
Sivas'ta hayvan ambulansı ile cip çarpıştı 4 yaralı 07.07.2021 | 10:44
Ataşehir'de yayanın ölümden kıl payı kurtulduğu kaza kamerada | Video 02:45
Ataşehir'de yayanın ölümden kıl payı kurtulduğu kaza kamerada | Video 07.07.2021 | 11:22
Manisa'da feci ölüm! Kamyon sürücüsü kazanın ardından yanarak can verdi | Video 01:14
Manisa'da feci ölüm! Kamyon sürücüsü kazanın ardından yanarak can verdi | Video 07.07.2021 | 11:22
15 bin liralık düveyi alana kuzu hediye | Video 03:22
15 bin liralık düveyi alana kuzu hediye | Video 07.07.2021 | 11:15
Antalya'da aç kalan domuzlar yiyecek bulmak için turizm merkezine indi | Video 00:33
Antalya'da aç kalan domuzlar yiyecek bulmak için turizm merkezine indi | Video 07.07.2021 | 11:15
İstanbul'da 'Yok artık' dedirten görüntü! Yakalanan 'Çakarlı kamyon' kamerada... 00:05
İstanbul'da 'Yok artık' dedirten görüntü! Yakalanan 'Çakarlı kamyon' kamerada... 07.07.2021 | 10:44
Kocasını öldüren İzel’in ailesi: Kızımız sürekli şiddet görüyordu | Video 05:40
Kocasını öldüren İzel’in ailesi: "Kızımız sürekli şiddet görüyordu" | Video 07.07.2021 | 10:33
Yankesicilikle çaldığı parayla içki alıp eğlenmiş | Video 02:15
Yankesicilikle çaldığı parayla içki alıp eğlenmiş | Video 07.07.2021 | 10:33
Aniden duran otomobile motosikletlinin çarptığı anlar kamerada | Video 00:27
Aniden duran otomobile motosikletlinin çarptığı anlar kamerada | Video 07.07.2021 | 10:33
Adana'da emanet otomobil cinayeti! 00:34
Adana'da emanet otomobil cinayeti! 07.07.2021 | 10:20
Motokuryenin çarptığı yaşlı adamın metrelerce savrulduğu kaza kamerada | Video 02:18
Motokuryenin çarptığı yaşlı adamın metrelerce savrulduğu kaza kamerada | Video 07.07.2021 | 10:23
İstanbul’da şüpheli ölüm: Hint keneviri yetiştiren şahıs evinde ölü bulundu | Video 03:50
İstanbul’da şüpheli ölüm: Hint keneviri yetiştiren şahıs evinde ölü bulundu | Video 07.07.2021 | 10:20

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde Narin Yüksel (6) ve ağabeyi Turan Yüksel (8), sevmeye çalıştıkları sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Turan Yüksel kaçmayı başarırken, köpek Narin Yüksel'i başı ve vücudunun çeşitli yerlerinden ısırdı. Başına 6 dikiş atılan, vücudunda ısırık izleri bulunan küçük kız tedavi edildi. Köpek ise belediye ekipleri tarafından rehabilitasyon merkezine götürüldü.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 5 Temmuz Pazartesi günü Stadyum Mahallesi 108. Deprem Blokları önünde meydana geldi. Murat ve Atiye Yüksel çiftinin kızı Narin ile ağabeyi Turan, sokakta oynarken bir köpek gördü. İki kardeşin sevmeye başladığı köpek bir anda Narin'e saldırdı. Küçük kızı altına alan köpek başını ve vücudunun çeşitli yerlerini ısırdı. Narin'in korkan ağabeyi ise kaçarak uzaklaştı. Köpeğin Narin'e saldırdığını gören Fadime Özdemir, hemen müdahale ederek hayvanı kovalayıp, küçük kızı kurtarmayı başardı. Küçük Narin ise yaşadığı korkuyla koşarak evine gitti. Anne ve babasının hemen Dinar Devlet Hastanesi'ne götürdüğü Narin Yüksel'in başına 6 dikiş atılırken, vücudunda oluşan yaralara da pansuman yapıldı. Dinar Belediyesi'ne bağlı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi yetkilileri ise Narin'e saldıran köpeği yakalayarak, rehabilitasyon merkezine götürdü.


'BAŞKA ÇOCUKLAR AĞLAMASIN'
Narin Yüksel'in annesi Atiye Yüksel, Kızımın başını köpek ısırdı ve 6 dikiş atıldı. Bugün benim kızımın başına gelen başka bir çocuğun başına da gelebilirdi. Bu köpeklerin toplanmasını istiyoruz. Başka çocuklar ağlamasın dedi.


'AĞABEYİM KAÇTI BEN KAÇAMADIM'
Olay nedeniyle büyük korku yaşayan Narin Yüksel ise Köpeğin kafasını seviyorduk ağabeyim kaçtı ama ben kaçamadım. Sonra köpek beni ısırdı diye konuştu.


Narin'i köpekten kurtaran Fadime Özdemir, Bahçeyi suluyordum, kızın bağırma seslerini duydum. Hemen koşarak geldim, baktığımda çocuk köpeğin altındaydı. Köpek çocuğun kafasını ısırıyordu. Köpeği kovaladım, kız da koşup annesinin yanına gitti dedi.


ÇOCUĞU KURTARMAK İÇİN CAM SİNEKLİĞİNİ FIRLATTI
Evinin camından Narin Yüksel'i kurtarmak için bağıran ve cam sinekliğini köpeğin üzerine doğru atan Gülsüm Şeker de şöyle dedi;


"Kayınvalidemlerdeydim ve akşam üzeriydi. Köpek havlamasını duyduk ama köpeklerin birbirine saldırdığını düşündük önce. Sonrasında çocuğun sesini duyunca cama çıktık. Fadime Teyze müdahale etti ben de müdahale ettim yukardan ama başka türlü çocuğu kurtarma şansımız yoktu. Ben aşağı inene kadar çok geç olacaktı ama yukarıdan camın sinekliğiyle ve bağırarak köpeği çocuğun üzerinden uzaklaştırdık. Çocuk zaten ondan sonra ailesinin yanına koşarak, oradan uzaklaştı" diye konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA