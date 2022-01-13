Afyonkarahisar beyaz örtüyle kaplandı | Video

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Afyonkarahisar’da gece geç saatlerinde başlayıp, öğle saatlerine kadar devam eden kar yağışı kent merkezini beyaz örtü ile kapladı.
Afyonkarahisar şehir merkezinde dün gece geç saatlerde başlayan kar yağışı etkili oldu. Yağışın ardından araçların üstü ve doğa adeta beyaz bir örtü ile kaplandı. Yağışa rağmen yollarda kar tutmazken, ulaşımda ise herhangi bir olumsuz yaşanmadı. Sabah erken saatlerde işlerine gitmek için araçlarının başına gelen vatandaşlar yola çıkmadan araçlarının buz tutan camlarını temizleyerek yollarına devam etti.
Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yoğun kar yağışı uyarısı ardından gece saatlerinde başlayan yağış sonrasında kar kalınlığı 2 santimetreye yaklaştı. Afyonkarahisar'da ekipler iş makineleriyle gün boyu temizlik yaparak yayaların ve araç sürücülerinin etkilenmemesi için çalıştı.