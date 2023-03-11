Afyonkarahisar’da 16 yaşındaki sürücü park halindeki iki araca çarptı: 1 ölü, 4 yaralı | Video
Afyonkarahisar’da 16 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak park halindeki iki araca çarptı. Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılırken yaralanan 17 yaşındaki genç kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazanın ardından polis ekipleri inceleme başlattı.
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