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Afyonkarahisar'da 2 kişinin öldüğü feci kaza kamerada

Afyonkarahisar'da 2 kişinin öldüğü feci kaza kamerada

21.10.2024 | 08:45

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak yol ortasındaki direğe çarpan otomobil taklalar atıp ardından park halindeki bir araca çarparak durabildi, kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

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Kaza, kent merkezi Dörtyol mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Ç idaresindeki 03 AFT 639 plakalı otomobil, merkez Dörtyol Mahallesi bir AVM önünde park halinde bulunan 16 SHY 82 plakalı otomobile çarptı.


İhbar üzerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanarak Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan sürücü S.Ç ile araçta yolcu olarak bulunan A.G tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Diğer yaralı yolcu Z.A ise Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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