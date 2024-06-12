Video Yaşam Afyonkarahisar'da 5 yıldızlı termal otelde yangın! İtfaiye olay yerine sevk edildi | Video
Afyonkarahisar'da 5 yıldızlı termal otelde yangın! İtfaiye olay yerine sevk edildi | Video

Afyonkarahisar'da 5 yıldızlı termal otelde yangın! İtfaiye olay yerine sevk edildi | Video

12.06.2024 | 08:44

Afyonkarahisar'da 5 yıldızlı termal otelde yangın çıktı. İtfaiye olay yerine sevk edildi...

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