Video Yaşam Afyonkarahisar'da biberonla beslenen yaban domuzu yavrusu kamerada

Afyonkarahisar'da biberonla beslenen yaban domuzu yavrusu kamerada

Afyonkarahisar'da biberonla beslenen yaban domuzu yavrusu kamerada
22.04.2021 | 09:18

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Afyonkarahisar'da anneleri doğum yaptığı esnada köpek saldırısı sonucu ölen iki yaban domuzu yavrusu tedaviye alındı. Yavrulardan biri hayata tutunamazken, kalan diğer yavru ise biberon ile beslenmeye başladı.

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Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinin kırsal alanında vatandaşlar tarafından göbek bağları dahi kopmamış iki yaban domuzu yavrusu bulunduğu yönünde ihbar alan Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye hareket etti. Ekiplerin koruma altına aldığı hayvanların birkaç günlük olduğu belirlendi. Ekipler yavru domuzları tedavileri için Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (AKÜREM) getirdi. İki yavrudan biri çok güçsüz olduğu için yaşamını yitirdi. Diğeri ise AKÜREM'in gönüllü öğrencileri tarafından özenle beslenmeye başladı.


3 haftalık olan yavru yaban domuzunun ilk günlerde yaşaması için bir öğrenci evinde sürekli süt ve biberon ile besledi. Sağlık durumu iyi olan yavru domuzun bir süre AKÜREM'de misafir olacak.

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