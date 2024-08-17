Afyonkarahisar’da biçerdöverli düğün konvoyunu görenler şaşkına döndü | Video
Afyonkarahisar’da dünya evine giren bir çift düğün konvoyunu 6 biçerdöver ve 10’a yakın traktör ile yaptı.
Oluşturulan ilginç düğün konvoyuyla ilgili konuşan damat İsmail Teker, "Biçerdöver bizim çocukluğumuzdan beri içimizde bir tutkuydu. Biçerdövercilik bizim dede mesleğimiz. 1970 yılında başlamış olduğumuz bir meslek. Sandıklı ilçesinde ilk makinayı getiren benim babamın dedesi. Biz beşinci nesil oluyoruz. Beş nesildir biz bu işi yapıyoruz. Bu yüzden bu gün düğün konvoyumuzda biçerdöverleri çıkardık. Çocukluğumuzun hayalı olan bu mesleği düğünümüze taşıdık" dedi.
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