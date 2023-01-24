Afyonkarahisar'da drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza | Video 24.01.2023 | 16:40 Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza uygulandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alparslan Gümüş Sokak'ta bir sürücünün otomobille drift yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, aracıyla drift yaptığı belirlenen sürücüye 20 bin 342 lira ceza uyguladı.