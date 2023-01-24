Afyonkarahisar'da drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza | Video
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza uygulandı.
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