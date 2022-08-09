Afyonkarahisar'da durdurulan araçtan 34 milyon liralık eroin ele geçirildi | Video

Afyonkarahisar'da polisin operasyonunda durdurulan raçtan piyasa değeri yaklaşık 34 milyon TL olan 13 kilogram 800 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ortak çalışma sonucu birlikte hareket ettikleri tespit edilen araçlar Kütahya yolu üzerinde durduruldu. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'nün hassas burunlu narkotik köpeği 'Bella' araçların içerisinde koklayarak arama yaptı. Arama sonucu araç içerisinde toplam 13 kilogram 800 gram eroin maddesi ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucu maddenin piyasa değerinin 34 milyon TL olduğu belirtildi. Olayla ilgili olarak İ.T., V.İ. ve Ş.K., 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.