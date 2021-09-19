Video Yaşam Afyonkarahisar'da feci kaza: otomobilin dik taklalar atarak aşağı düştüğü anlar kamerada | Video

Afyonkarahisar'da feci kaza: otomobilin dik taklalar atarak aşağı düştüğü anlar kamerada | Video

Afyonkarahisar'da feci kaza: otomobilin dik taklalar atarak aşağı düştüğü anlar kamerada | Video
19.09.2021 | 12:31

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OTOMATİK OYNAT

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Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan otomobilin dik şekilde taklalar atarak, bariyerleri aşıp 3 metre yükseklikten aşağı düştüğü korkunç kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Parçalanan otomobilde iki kişi ağır yaralandı.

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Kaza, Afyonkarahisar-Antalya karayolu Uluköy yakınlarından meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.F. (29) idaresindeki plakası belirlenemeyen otomobil kontrolden çıktı. Güvenlik kameralarının saniye saniye görüntülediği olayda, bir anda savrulan araç dik bir şekilde taklalar atmaya başladığı ardından bariyerelere çarpıp sonrasında ise yaklaşık 3 metre aşağıdan geçen yola düştüğü gözlendi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edilirken, olayda ağır yaralana sürücü S.F. ve yanındaki Y.F. (25) ambulans ile Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından olay yerine gelen Uluköy Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı ekipler ise olayla ilgili inceleme başlattı.

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