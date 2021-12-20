Video Yaşam Afyonkarahisar’da görenlerin için ısıtan görüntü | Video
Afyonkarahisar’da görenlerin için ısıtan görüntü | Video

Afyonkarahisar’da görenlerin için ısıtan görüntü | Video

20.12.2021 | 15:13

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Afyonkarahisar’da terzi esnafı kadın soğuk havadan dolayı üşüyen sokak köpeğini altına serdiği kartonlar ile dükkanında getirdiği battaniyeyi örterek ısıttı. Esnafı bu hareketi görenlerin içini ısıtırken vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı.

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Kentte 17 Aralık Cuma günü başlayan kar yağışı belirli aralıklarla devam ediyor. Kentte ekipler vatandaşlar mağdur olmaması için gece gündüz karla mücadelelerini sürdürüyor. Yoğun kar yağışı sadece vatandaşları değil sokak hayvanlarını da etkiliyor. Hayvanların üşüdüğünü gören bazı vatandaşlar ise onlar için ellerinden geleni yapıyor. Kent merkezi Milli birlik Caddesi üzerindeki bulunan iş hanı girişinde üşüyen köpeği gören terzi Bingül Gökçe iş yerinden getirdiği battaniye ile köpeğin sararak üşümesini engellemeye çalıştı. Ayrıca sokak köpeğinin altına karton koyan Gökçe, bu kış günlerinde tüm vatandaşların sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmasını istedi. Gökçe şöyle konuştu:

"Dışardan alış veriş yaptım, geldim. Burada köpeğin üşüdüğünü fark ettim. İçerden bir şeyler getirip köpeğin titremesini engellemeye çalıştım. Keşke herkes bu kadar duyarlı olsa. Bir sürü kedi köpek hepsi böyle başıboş. Ne olur herkes sokaktaki hayvanlara yardım etsin."

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