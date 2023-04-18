Video Yaşam Afyonkarahisar’da örgüt üyelerine darbe | Video
Afyonkarahisar’da örgüt üyelerine darbe | Video

Afyonkarahisar’da örgüt üyelerine darbe | Video

18.04.2023 | 12:25

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında çeşitli suçlara karıştıkları tespit edilen 4 kişi tutuklandı.

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