Afyonkarahisar'da park halindeki tıra başka bir tır çarptı: 3 yaralı | Video 19.05.2023 | 12:46 Afyonkarahisar’da yol kenarında park halindeki tıra arkadan gelen bir başka tırın çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kazaya karışan tırlardan birinin taşıdığı 8 büyükbaş hayvan ise telef oldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Sinapaşa ilçesinde bağlı Düzağaç beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.G., yönetiminde tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç önce tırın dorsesine daha sonra yol kenarında park halinde bulunan tıra çarptı. Kazada tır sürücüsü K.G., ile O.G. ve diğer tırın sürücüsü R.K., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen AFAD ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılıp ardından ambulanslar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve üniversite hastanesine kaldırıldı.Kazada 23 BM 812 plakalı tırın dorsesinde taşıdığı 8 büyükbaş hayvan ise telef oldu. Kazanında ardından jandarma tarafından inceleme başlatılırken, yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.