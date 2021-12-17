Afyonkarahisar'da servis aracından inen genç kıza minibüs böyle çarptı! | Video

Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:53
01:14
Bursa’ya yağmur yağdı, kazalar art arda geldi | Video 17.12.2021 | 14:34
01:24
İçinde 100 bin lira olan çantayı çaldılar. O anlar kamerada | Video 17.12.2021 | 14:32
01:23
Isparta’da trafik kazası: 3 yaralı | Video 17.12.2021 | 14:07
02:45
Ankara’da suç çetesine yönelik operasyon kamerada: 45 gözaltı | Video 17.12.2021 | 13:49
02:29
Bakırköy'de arızalanan metrobüs uzun kuyruklara neden oldu | Video 17.12.2021 | 13:49
03:10
Amasra'da şiddetli rüzgar nedeniyle gemiler demirlendi | Video 17.12.2021 | 13:11
01:16
Ağlara takılan caretta caretta denize bırakıldı | Video 17.12.2021 | 13:11
03:57
Sahte içki yaparken suçüstü yakalandılar | Video 17.12.2021 | 13:05
04:38
02:13
Arnavutköy'de lodosta çatısı zarar gören okulu su bastı | Video 17.12.2021 | 13:07
00:37
Son dakika haberi: İstanbul'da PKK operasyonu! 26 kişi yakalandı 17.12.2021 | 11:43
01:21
Başkentte 1 ton 150 kilogram tütün ele geçirildi | Video 17.12.2021 | 11:22
01:41
Bir tır dolusu kaçak makaron ele geçirildi | Video 17.12.2021 | 11:15
00:55
Uyuşturucu satıcılarının evlerinden çıkanlar şoke etti | Video 17.12.2021 | 11:15
01:03
Adana'da 8 hırsızlık şüphelisi yakalandı | Video 17.12.2021 | 10:29
01:14
Uçurumdan yuvarlanan otomobil vinç yardımıyla kurtarıldı | Video 17.12.2021 | 10:38
02:55
02:55
03:02
Dünyada nesli tükeniyor, Bursa'da nüfusu artıyor | Video 17.12.2021 | 10:51
Afyonkarahisar’da servis aracından indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi kıza minibüs çarptı. Genç kızın ağır yaralandığı kaza, araç kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Kaza, Bolvadin ilçesi Bademli Mahallesi Şehitler Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, lise ikinci sınıf öğrencisi Samiye B., okuldan çıktıktan sonra servis aracına bindi. Evinin yakınlarına gelen Samiye B., kendisini taşıyan servis aracından cadde üzerinde indi. Yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada M.Ç., idaresindeki minibüs Samiye B.'ye çarptı. Çarpmanın etkisi genç kız minibüsün önünde bir süre sürüklendi.
Yaşanan kazı anı ise bir başka aracın önündeki kameraya yansıdı. Görüntüde genç kıza minibüsün çarpması ve sürükleme anı saniye saniye kayıt altına alındı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri genç kızı Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırdı. Genç kızın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kazanın ardından Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından inceleme başlatıldı.