Video Yaşam Afyonkarahisar’da vahşet! Yakılan otomobilden 2 erkek cesedi çıktı | Video
Afyonkarahisar’da vahşet! Yakılan otomobilden 2 erkek cesedi çıktı | Video

Afyonkarahisar’da vahşet! Yakılan otomobilden 2 erkek cesedi çıktı | Video

01.11.2022 | 15:07

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Afyonkarahisar’da silahla vurulduktan sonra içerisinde bulunduğu otomobille yakılmış iki erkek cesedi bulundu. Dehşete düşüren olayın ardından jandarma ekiplerinin başlattığı inceleme devam ediyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Bolvadin ilçesi Özburun beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, beldede bir otomobil yanmış halde olduğunu gören çevre sakinleri durumu jandarmayı bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler olay yerine geldiklerinde dehşete düşüren bir manzara ile karşılaştı. Yanan otomobilin içerisinde iki kişinin cansız bedeni ile karşılaşan ekipler ardından çevrede geniş çaplı bir inceleme başlattı. Olay Yeri İnceleme ekipleri yaptıkları ilk incelemede cesetlerin silahla vurulduktan sonra araçla birlikte yakıldığını tespit etti.

ŞAHISLARIN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
İncelemenin ardından delil toplayan ekipler daha sonra şahısların kimliklerini belirlemek için çalışma yaptı. Yapılan çalışmada ölen şahısların Ramazan T. ve Gürsel C. isimli şahıslar olduğu belirlendi. Ekiplerin yaptıkları incelemenin ardından şahısların cenazeleri otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayın ardından başlatılan soruşturma geniş çaplı olarak devam ediyor.

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