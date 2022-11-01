Afyonkarahisar’da vahşet! Yakılan otomobilden 2 erkek cesedi çıktı | Video

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Afyonkarahisar’da silahla vurulduktan sonra içerisinde bulunduğu otomobille yakılmış iki erkek cesedi bulundu. Dehşete düşüren olayın ardından jandarma ekiplerinin başlattığı inceleme devam ediyor.
ŞAHISLARIN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
İncelemenin ardından delil toplayan ekipler daha sonra şahısların kimliklerini belirlemek için çalışma yaptı. Yapılan çalışmada ölen şahısların Ramazan T. ve Gürsel C. isimli şahıslar olduğu belirlendi. Ekiplerin yaptıkları incelemenin ardından şahısların cenazeleri otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Olayın ardından başlatılan soruşturma geniş çaplı olarak devam ediyor.