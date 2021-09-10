Video Yaşam Afyonkarahisar'da yangında dehşet anları! 2 yaşındaki çocuğunu ve kendini 5'inci kattan boşluğa bırakan kadın kamerada...

Afyonkarahisar'da yangında dehşet anları! 2 yaşındaki çocuğunu ve kendini 5'inci kattan boşluğa bırakan kadın kamerada...

Afyonkarahisar'da yangında dehşet anları! 2 yaşındaki çocuğunu ve kendini 5'inci kattan boşluğa bırakan kadın kamerada...
10.09.2021 | 09:15

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Afyonkarahisar'da 5 katlı bir binanın bodrumunda çıkan yangında merdiven boşluğuna dolan duman nedeniyle dışarı çıkamayan ve ekiplerin gelmesini beklerken panikleyen Sultan Gümüş'ün kızı 2 yaşındaki Sultan Asel Gümüş'ü 5'inci kattan, aşağıda komşuların açtığı battaniyeye bıraktığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde duman çıkan pencereden çocuğunu sarkıtan Sultan Gümüş'ün bir süre bekledikten sonra, çocuğu çevredekilerin bağrışları arasında boşluğa bıraktığı anlar yer aldı. Kendisi de aynı şekilde battaniyenin üzerine atlayıp, ağır yaralanan Sultan Gümüş'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Sultan Gümüş'ün atlama anları ise kamerada yer almadı.

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Olayın görgü tanıklarından Ömer Caymaz, "Bir anda baktım ses geliyor. Dedim 'gireyim şuraya', baktım alev çoğalınca, duman çoğalınca giremedim. Dışarıdan müdahale etmeye çalıştık. Şuraya battaniyeyi serdik, yukarıdan çocuğu atsın diye. Battaniyeyi gerdik çocuğu attı, tuttuk. Annesi de atlamak istedi, atladı. Tabii ki o da battaniyeye vurdu ama biraz hızlı atladığı için yere vurmuş oldu. Hızlı atlayınca dışarı sarktı" dedi.


'KATLARDA OLAN VATANDAŞLARIMIZ VARDI'
Gazeteciler Sitesi'nin yöneticisi olan Ayhan Duymuş da olaya ilişkin gördüklerini anlattı. Sultan Gümüş'ün 5. kattan atlaması sonrası olay yerine geldiğini kaydeden Ayhan Duymuş, "Biz itfaiyecilerle beraber bodrumun yangın olan kısmına gittik. Orada alevler yükseldiğini gördük. Hatta orada itfaiyecinin biri rahatsızlandı, dışarı çıkartıldı. Olaya müdahale edildi. Yarım saat içinde yangın söndürüldü. Sonra biz artık katlara koştuk, evlerde olan vatandaşımız var mı diye. Katlarda olan vatandaşlarımız vardı. Onları itfaiyeyle aşağıdan çıkardık" diye konuştu.

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