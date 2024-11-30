Video Yaşam Afyonkarahisar’da yavru kedi girdiği aracın traversinden yarım saatlik müdahale sonrası çıkarıldı
Afyonkarahisar’da yavru kedi girdiği aracın traversinden yarım saatlik müdahale sonrası çıkarıldı

Afyonkarahisar’da yavru kedi girdiği aracın traversinden yarım saatlik müdahale sonrası çıkarıldı

30.11.2024 | 12:55

Afyonkarahisar’da hafif ticari aracın altındaki traversine giren yavru kedi itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi sonrası kurtarıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde soğuk havaların sokak hayvanların hayatını olumsuz etkiledi. İlçede meydana gelen bir olay ise sokak hayvanlarının ısınarak, hayatta kalmak için nasıl bir mücadele verdiklerini gözler önüne serdi. İlçede yaşanan ilginç olayda, Murat S., aracına bindiğinde aracın altından kedi sesi geldiğini fark etti. Ardından aracın altına bakan ancak bir şey göremeyen Murat S., bu defa itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler sesin aracın travers diye bilinen tabanındaki kapalı bölgeden geldiğini fark etti. Ekipler sonrasında aracı itfaiye müdürlüğüne götürerek kanal diye tabir edilen bölmeye çekti. Ekipler burada levye ve ışık yardımıyla yavru kediyi girdiği traversin içerisinden çıkardı. Yavru kedi dışarı çıkar çıkmaz ise korku ve panikten dolayı kaçarak gözlerden kayboldu.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Konya’da ters yolda geri geri gelen aracın yaşlı kadına çarpma anı kamerada! 04:26
Konya'da ters yolda geri geri gelen aracın yaşlı kadına çarpma anı kamerada! 30.11.2024 | 12:58
Afyonkarahisar’da yavru kedi girdiği aracın traversinden yarım saatlik müdahale sonrası çıkarıldı 01:50
Afyonkarahisar’da yavru kedi girdiği aracın traversinden yarım saatlik müdahale sonrası çıkarıldı 30.11.2024 | 12:55
6 Şubat depreminde 26 kişiyi mezar olan apartmanın mühendisi yakalandı 00:18
6 Şubat depreminde 26 kişiyi mezar olan apartmanın mühendisi yakalandı 30.11.2024 | 11:41
Samsun’da kafe sahibi, tost satmaya başlayan kahvehaneye silahlı saldırı düzenledi: 2 yaralı 03:16
Samsun'da kafe sahibi, tost satmaya başlayan kahvehaneye silahlı saldırı düzenledi: 2 yaralı 30.11.2024 | 10:54
İstanbul Güngören’de yıkımı gerçekleştirilen binada çökme anı kamerada 00:51
İstanbul Güngören’de yıkımı gerçekleştirilen binada çökme anı kamerada 30.11.2024 | 10:10
Aksraya’da otobüsün otomobile çarpma anı kamerada: 1 ölü 04:11
Aksraya'da otobüsün otomobile çarpma anı kamerada: 1 ölü 30.11.2024 | 09:02
İstanbul Güngören’de çöken binanın altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları 16 saattir sürüyor 02:27
İstanbul Güngören'de çöken binanın altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları 16 saattir sürüyor 30.11.2024 | 08:54
Ankara’da takla atan araç alevlere teslim oldu: 2 yaralı 00:28
Ankara'da takla atan araç alevlere teslim oldu: 2 yaralı 30.11.2024 | 08:53
Güngören’de çöken 3 katlı bina böyle görüntülendi 01:52
Güngören'de çöken 3 katlı bina böyle görüntülendi 29.11.2024 | 17:04
İstanbul Güngören’de tadilat sırasında binada çökme 01:34
İstanbul Güngören'de tadilat sırasında binada çökme 29.11.2024 | 16:55
Narin Güran cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı: Kendini böyle yere fırlattı! 07:42
Narin Güran cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı: Kendini böyle yere fırlattı! 29.11.2024 | 16:15
Kız isteme töreninde gelin adayı damada kahve seçmesi için menü sundu 00:20
Kız isteme töreninde gelin adayı damada kahve seçmesi için menü sundu 29.11.2024 | 13:53
Alacak verecek kavgasında adam öldürüp kaçtılar | 00:15
Alacak verecek kavgasında adam öldürüp kaçtılar | 29.11.2024 | 10:52
Eda Ece ile Aslı Enver’in minik kızları İpek ile Elay’ın eğlenceli halleri kalpleri ısıttı! 00:13
Eda Ece ile Aslı Enver'in minik kızları İpek ile Elay'ın eğlenceli halleri kalpleri ısıttı! 29.11.2024 | 09:37
İstanbul’da hesap ödememek için yemeğe saç koyan yabancı uyruklu kadınlar kamerada 02:51
İstanbul'da hesap ödememek için yemeğe saç koyan yabancı uyruklu kadınlar kamerada 29.11.2024 | 08:54
İstanbul’da kan vermek istemeyen adam doktora saldırdı! 00:13
İstanbul'da kan vermek istemeyen adam doktora saldırdı! 29.11.2024 | 08:51
İzmir’de kız meselesi dehşeti: 3 ölü, 1 yaralı 01:17
İzmir’de kız meselesi dehşeti: 3 ölü, 1 yaralı 29.11.2024 | 08:39
Kayseri’de kardan adamı ceset sanan kadın ortalığı birbirine kattı 00:51
Kayseri'de kardan adamı ceset sanan kadın ortalığı birbirine kattı 29.11.2024 | 08:38
Erzincan’da buz tutan şelale böyle görüntülendi 04:28
Erzincan'da buz tutan şelale böyle görüntülendi 29.11.2024 | 08:20
Suavi’nin Bodrum’daki arazisinde 40 ağaç kesildi | Video 02:19
Suavi'nin Bodrum'daki arazisinde 40 ağaç kesildi | Video 28.11.2024 | 15:52

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA