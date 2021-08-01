Video Yaşam Afyonkarahisar’daki termal tatil köyünde yangın | Video

Afyonkarahisar’daki termal tatil köyünde yangın | Video

Afyonkarahisar’daki termal tatil köyünde yangın | Video
01.08.2021 | 16:54

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Afyonkarahisar’da ağaçlık alanda çıkan yangında itfaiye ve jandarma ekiplerinin yoğun çaba ve gayreti sonucu söndürülürken alevlerin termal villalara yakın bir alanda yükselmesi büyük paniğe neden oldu.

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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Heybeli Termal Tatil köyünde çıkan yangın paniğe neden oldu. Termal villaların yakınında bulunan ağaçlık bir alanda çıkan yangına çevre ilçelerden itfaiye ekipleri müdahale etti. Ülkenin dört bir yanında meydana gelen ve halen devam eden yangınlardaki refleks ile hareket eden jandarma ekipleri itfaiye ekiplerine destek vererek yangını söndürmek için büyük çaba sarf ettiler. Termal tatil köyünde bulunan ve atıl vaziyetteki su kuyusunun elektrik trafosundan çıktığı tespit edilen yangın termal villalara sıçramadan söndürüldü.

Yangın sonrası soğutma çalışması devam ederken jandarma yangına ilişkin soruşturma başlattı.

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