Ağabeyi tarafından kazayla vurulan 13 yaşındaki Şevval, son yolculuğuna uğurlandı | Video

Ordu'nun Fatsa ilçesinde ağabeyi tarafından kazara tüfekle vurularak hayatını kaybeden 13 yaşındaki Şevval Koçar, son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, ilçenin Karşıyaka Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerinde babasına ait ruhsatlı av tüfeğiyle oynayan 15 yaşındaki U.K.K., kazara 13 yaşındaki kız kardeşi Şevval Koçar'ı vurdu. Şevval Koçar yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Hayatını kaybeden Şevval Koçar için ilçenin Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan Karakçıoğlu Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya ile Büyük Ata Ortaokulu Müdürü Turgay Dilber de katıldı. Törenin ardından Koçar'ın cenazesi, aynı mahalledeki aile kabristanlığına defnedildi.Şevval Koçar'ın eğitim gördüğü Büyük Ata Ortaokulu'nda bulunan sınıfındaki sırasına arkadaşları ve okul idaresi tarafından çiçekler konuldu.Öte yandan gözaltına alınan ağabey U.K.K ise, savcılık tarafından serbest bırakıldı.