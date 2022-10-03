Ağabeyi tarafından kazayla vurulan 13 yaşındaki Şevval, son yolculuğuna uğurlandı | Video
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde ağabeyi tarafından kazara tüfekle vurularak hayatını kaybeden 13 yaşındaki Şevval Koçar, son yolculuğuna uğurlandı.
Hayatını kaybeden Şevval Koçar için ilçenin Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan Karakçıoğlu Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya ile Büyük Ata Ortaokulu Müdürü Turgay Dilber de katıldı. Törenin ardından Koçar'ın cenazesi, aynı mahalledeki aile kabristanlığına defnedildi.
Şevval Koçar'ın eğitim gördüğü Büyük Ata Ortaokulu'nda bulunan sınıfındaki sırasına arkadaşları ve okul idaresi tarafından çiçekler konuldu.
Öte yandan gözaltına alınan ağabey U.K.K ise, savcılık tarafından serbest bırakıldı.