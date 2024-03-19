Video Yaşam "Ağabeyimize yanlış yaptın" kavgası kamerada: Silahla 4 yerinden vuruldu | Video

"Ağabeyimize yanlış yaptın" kavgası kamerada: Silahla 4 yerinden vuruldu | Video

19.03.2024 | 12:36

Şişli’de aralarındaki husumeti çözmek için bir araya gelen grup, tartıştıkları diğer grubu “ağabeyimize yanlış yaptınız” diyerek darbetti. Darbedilen grup silahlanıp yaklaşık 1 saat sonra kendilerine saldıran gruba ateş açtı. Silahlı kavga anları kameralara yansırken, olayda 1’i silahla 2 kişi yaralandı. Polis olaya karışan 2 şahsı yakaladı.

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Şişli Fulya'da geçtiğimiz kasım ayında meydana gelen olayda, aralarında bir süredir husumet bulunan E.S., Doğu Türkistan uyruklu Yasheng Y., Mahmut B. ve Adem Ç. ile Abdülsamed Z., Serhat K. ve Çetin İ. sorunu çözmek için gece saatlerinde bir araya geldi. Birbirleriyle konuşan grup bir süre sonra "ağabeyimize yanlış yaptın" denilmesiyle tartışmaya başladı. Çıkan kavgada birbirine giren gruptaki Abdülsamed Z., Serhat K. ve Çetin İ. darp sonucu hafif şekilde yaralandı. Kavga sonrası gruptakiler dağıldı.

GENCİ 4 YERİNDEN YARADILAR
Olaydan yaklaşık 40 dakika sonra silahlanıp gelen Abdülsamed Z., Serhat K. ve Çetin İ. ile kendilerini darp eden grupla karşılaştı. Silahların ateşlendiği ve bıçakların çekildiği kavgada karşı gruptaki Doğu Türkistan uyruklu Yasheng Y., sol bacağından 2, sağ bacağından tel kurşunla, elinden ise bıçakla yaralandı. Yine karşı gruptan E.S. ise şişe ile vurulması sonucu başından yaralandı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

"AĞABEYİMİZE YANLIŞ YAPTIN" KAVGASINDA VURULDU
Olayın ardından taraflar kaçarken, yaralı Yasheng Y. için olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Ameliyata alınan gencin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Diğer başından hafif şekilde yaralanan E.S. ise tedavisi sonrası taburcu edildi.

ŞİŞLİ POLİSİ SALDIRGANLARI YAKALADI
Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan Şişli Asayiş Büro Amirliği polisleri, çevredeki kameraları incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda grupların önce kavga ettiği ardından da darp edilen grubun silahla gelerek ateş açtığını tespit etti. Devam eden çalışmalarda ateş açan şahısların Abdülsamed Z. Çetin İ. ve Serhat K. olduğunun belirlenmesi üzerine şahıslar yakalandı. İşlemleri sonrasında şahıslar adliyeye sevk edildi.

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