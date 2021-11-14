Ağaç dalıyla kamufle olmaya çalıştı, polisin dikkatinden kaçamadı

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Denizli’de devriye görevi yürüten jandarma ekipleri, karanlığa rağmen tarlada 3 şahsın cennet elması topladığını fark etti. Jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde hırsızlar yakalanırken, şüphelilerden birinin ağaç dalında kamufle olmaya çalışması görüntülere yansıdı.
Olay, Honaz ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; devriye görevi yürüten Honaz İlçe Jandarma Komutanlığında görevli jandarma ekipleri cennet elması ağaçlarının bulunduğu tarlada 3 şahsı fark etti. Karanlıkta cennet elması toplanmasını tuhaf bulan ekipler, şahısları inceledi. Jandarma ekiplerini fark eden bir şüpheli ise ağaca çıkarak, dallar arasında kendini kamufle etmeye çalışması görüntülere yansıdı. Yapılan incelemelerde 3 şahsın cennet elmalarını çalmak üzere oldukları anlaşıldı. Şüphelilere ait araçta ise toplanan cennet elmaları ev boş kasalar dikkatlerden kaçmadı. Ağaçlardan toplanan kasalar dolusu cennet elması ise sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan Sıla Y. (17), Khatjına O. (52) ve Cihat Y'nin (49) jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.