Video Yaşam Ağaç dalıyla kamufle olmaya çalıştı, polisin dikkatinden kaçamadı
Ağaç dalıyla kamufle olmaya çalıştı, polisin dikkatinden kaçamadı

Ağaç dalıyla kamufle olmaya çalıştı, polisin dikkatinden kaçamadı

14.11.2021 | 09:25

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ağaç dalıyla kamufle olmaya çalıştı, polisin dikkatinden kaçamadı 01:23
Ağaç dalıyla kamufle olmaya çalıştı, polisin dikkatinden kaçamadı 14.11.2021 | 09:25
Son Dakika: Bağcılar’daki binada patlama! 03:41
Son Dakika: Bağcılar'daki binada patlama! 14.11.2021 | 09:08
Arnavutköy’de kaza: 3 yaralı 01:23
Arnavutköy'de kaza: 3 yaralı 14.11.2021 | 09:10
JASAT’tan torbacı operasyonu! Zehirleri ses sistemi içine istiflemiş | Video 01:29
JASAT'tan torbacı operasyonu! Zehirleri ses sistemi içine istiflemiş | Video 14.11.2021 | 09:09
Önce polisten, yakalanınca da gazetecilerden kaçmak istedi | Video 02:38
Önce polisten, yakalanınca da gazetecilerden kaçmak istedi | Video 14.11.2021 | 08:52
Tekirdağ’da korkunç olay: Anne ve babasını öldürüp intihar etti | Video 04:01
Tekirdağ’da korkunç olay: Anne ve babasını öldürüp intihar etti | Video 14.11.2021 | 08:52
Düğündeki kavgada otomobili insanların üzerine sürdü: 6 yaralı 00:44
Düğündeki kavgada otomobili insanların üzerine sürdü: 6 yaralı 14.11.2021 | 09:00
Bahçeye uçtu, aracına binip kaçmaya çalıştı: O anlar kamerada | Video 02:34
Bahçeye uçtu, aracına binip kaçmaya çalıştı: O anlar kamerada | Video 14.11.2021 | 08:52
İzmir’de bıçaklı kavga: 1’i ağır 2 yaralı | Video 01:05
İzmir’de bıçaklı kavga: 1’i ağır 2 yaralı | Video 14.11.2021 | 08:52
Zincirleme kazada çarpışan araçlar mısır tarlasına uçtu | Video 01:30
Zincirleme kazada çarpışan araçlar mısır tarlasına uçtu | Video 14.11.2021 | 08:52
Üsküdar’da boşandığı eşine kurşun yağdırdı | Video 01:35
Üsküdar’da boşandığı eşine kurşun yağdırdı | Video 14.11.2021 | 08:52
Helikopterden tespit ettiler! 45 sürücüye 14 bin 512 lira ceza kesildi | Video 01:30
Helikopterden tespit ettiler! 45 sürücüye 14 bin 512 lira ceza kesildi | Video 14.11.2021 | 08:53
Kanser tedavisi gören Ünlü şarkıcı Şimal’den duygusal paylaşım! Nişanlısı Necati Arıcı... 00:44
Kanser tedavisi gören Ünlü şarkıcı Şimal'den duygusal paylaşım! Nişanlısı Necati Arıcı... 13.11.2021 | 16:35
İstanbul’da taksiyle adam kaçırma kamerada: Şikayetinden vazgeçirmek için dövüp kaçırdılar 02:28
İstanbul’da taksiyle adam kaçırma kamerada: Şikayetinden vazgeçirmek için dövüp kaçırdılar 13.11.2021 | 16:01
TEM’de kaza: 3 yaralı 01:46
TEM’de kaza: 3 yaralı 13.11.2021 | 11:39
İstanbul Havalimanı’nda transit kargo paketlerinden hırsızlık yapan şahıslar tutuklandı 01:01
İstanbul Havalimanı'nda transit kargo paketlerinden hırsızlık yapan şahıslar tutuklandı 13.11.2021 | 12:10
İstanbul Eyüpsultan’da İETT otobüsü arıza yaptı, trafik felç oldu 00:52
İstanbul Eyüpsultan'da İETT otobüsü arıza yaptı, trafik felç oldu 13.11.2021 | 12:10
SON DAKİKA: Instagram fenomeni Simge Barankoğlu neden tutuklandı? Yeşim Aydın’da... 00:15
SON DAKİKA: Instagram fenomeni Simge Barankoğlu neden tutuklandı? Yeşim Aydın'da... 13.11.2021 | 12:01
SON DAKİKA: Samuray kılıcıyla öldürülen Mimar Başak Cengiz’in son mesajları ortaya çıktı! 00:11
SON DAKİKA: Samuray kılıcıyla öldürülen Mimar Başak Cengiz'in son mesajları ortaya çıktı! 13.11.2021 | 11:41
Diyarbakır’da 17 yaşındaki gencin ölümünde 9 tutuklama! 05:42
Diyarbakır'da 17 yaşındaki gencin ölümünde 9 tutuklama! 13.11.2021 | 11:33

Denizli’de devriye görevi yürüten jandarma ekipleri, karanlığa rağmen tarlada 3 şahsın cennet elması topladığını fark etti. Jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde hırsızlar yakalanırken, şüphelilerden birinin ağaç dalında kamufle olmaya çalışması görüntülere yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Honaz ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; devriye görevi yürüten Honaz İlçe Jandarma Komutanlığında görevli jandarma ekipleri cennet elması ağaçlarının bulunduğu tarlada 3 şahsı fark etti. Karanlıkta cennet elması toplanmasını tuhaf bulan ekipler, şahısları inceledi. Jandarma ekiplerini fark eden bir şüpheli ise ağaca çıkarak, dallar arasında kendini kamufle etmeye çalışması görüntülere yansıdı. Yapılan incelemelerde 3 şahsın cennet elmalarını çalmak üzere oldukları anlaşıldı. Şüphelilere ait araçta ise toplanan cennet elmaları ev boş kasalar dikkatlerden kaçmadı. Ağaçlardan toplanan kasalar dolusu cennet elması ise sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan Sıla Y. (17), Khatjına O. (52) ve Cihat Y'nin (49) jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA