Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 1 yaralı | Video 21.07.2024 | 10:02 Kahramanmaraş'ta, ağaca çarparak ikiye bölünen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, öğleden sonra Mehmet Akif Mahallesi Doğu Çevreyolunda meydana geldi. Muhammet Ümit Yener yönetimindeki 27 RR 273 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, refüjdeki ağaca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil ikiye bölünürken, sürücü Muhammet Ümit Yener ile Teslime Nur Yener ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Teslime Nur Yener, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Muhammet Ümit Yener'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.