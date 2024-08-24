Ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü | Video 24.08.2024 | 11:20 Erzincan’da ağaçlık alanda çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, Erzincan Konakbaşı köyünde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar edilmesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alarak yerleşim yerlerine ve çevredeki araziye sıçramasını önledi.Yangını kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri ardından soğutması çalışması yaptı.