Ağır hasarlı bina, kontrollü yıkımda böyle çöktü | Video
Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremde ağır hasar alan bir bina, kontrollü yıkım sırasında devrildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yıkım sırasında herhangi olumsuz bir durumun yaşanmadığı öğrenildi.
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