Ağır hasarlı binalarda canlarını hiçe sayarak demirleri söktüler | Video
Diyarbakır’da depremde hasar gören apartmanın kapı, pencere ve korkulukları hurdacılar tarafından canlarını hiçe sayarak söküldü.
6 Şubat tarihinde iki büyük depremde Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde hasar gören Huzurevleri Mahallesi'ndeki 28 daireden oluşan 7 katlı Ruken Apartmanı riskli olduğu için boşaltılırken, hurdacılar canlarını hiçe sayıp kapı pencere ve korkulukları söküyor.
Vatandaşın kamerasına yansıyan görüntülerde güvenlik şeridinin çekilmediği apartmanın balkonunda hurdacılar demiri sökmek için duvarları yıkıp öyle çıkardığı görüldü.
Mahalle sakinleri bölgedeki riskli binaların yıkılması için yetkililerin bir an önce önlem almasını ve ağır hasarlı binaların yıkılmasını istiyor.
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