Ağır hasarlı binalarda canlarını hiçe sayarak demirleri söktüler | Video 19.06.2023 | 14:08 Diyarbakır’da depremde hasar gören apartmanın kapı, pencere ve korkulukları hurdacılar tarafından canlarını hiçe sayarak söküldü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından on binlerce evin yıkımına karar verilmesi üzerine Diyarbakır'da yıkılacak binalara giren hurdacılar, satın aldıkları demir malzemelerini canlarını hiçe sayarak topladı.6 Şubat tarihinde iki büyük depremde Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde hasar gören Huzurevleri Mahallesi'ndeki 28 daireden oluşan 7 katlı Ruken Apartmanı riskli olduğu için boşaltılırken, hurdacılar canlarını hiçe sayıp kapı pencere ve korkulukları söküyor.Vatandaşın kamerasına yansıyan görüntülerde güvenlik şeridinin çekilmediği apartmanın balkonunda hurdacılar demiri sökmek için duvarları yıkıp öyle çıkardığı görüldü.Mahalle sakinleri bölgedeki riskli binaların yıkılması için yetkililerin bir an önce önlem almasını ve ağır hasarlı binaların yıkılmasını istiyor.