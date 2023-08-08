Video Yaşam Ağır tonajlı araçlar çarpıştı: 2 ağır yaralı | Video
Ağır tonajlı araçlar çarpıştı: 2 ağır yaralı | Video

Ağır tonajlı araçlar çarpıştı: 2 ağır yaralı | Video

08.08.2023 | 12:38

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde blok mermer yüklü tır ile döküm kumu yüklü kamyon çarpıştı. Her iki aracın sürücüsü de sıkıştıkları yerden ağır yaralı halde kurtarıldı.

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Kaza sabah saatlerinde Orhangazi'ye bağlı Akharem Mahallesi altında bulunan İznik-Gemlik yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Gemlik istikametinden İznik istikametine seyreden Turgut Akpınar (63) idaresindeki döküm kumu yüklü kamyon karşı yönden gelen Hakan Özcan (33) idaresindeki üzerinde 22 ton ağırlığında iki mermer bloğun bulunduğu TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrasında her iki aracın sürücüsü araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonrasında sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulanslara taşınan Akpınar ve Özcan ağır yaralı halde Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle Gemlik-İznik karayolu Akharem kavşağı yakınlarında trafiğe kapandı. Ekipler kaza yapan araçlar ve yola düşen mermerlerin kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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