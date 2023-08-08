Ağır tonajlı araçlar çarpıştı: 2 ağır yaralı | Video
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde blok mermer yüklü tır ile döküm kumu yüklü kamyon çarpıştı. Her iki aracın sürücüsü de sıkıştıkları yerden ağır yaralı halde kurtarıldı.
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