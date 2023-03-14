Video Yaşam Ağlama sesine uyandılar! Iğdır'da eve giren yarasa, iki çocuğun kulağını... | Video
Ağlama sesine uyandılar! Iğdır'da eve giren yarasa, iki çocuğun kulağını... | Video

Ağlama sesine uyandılar! Iğdır'da eve giren yarasa, iki çocuğun kulağını... | Video

14.03.2023 | 16:16

Iğdır'da çocuklarının ağlama sesine uyanan aile, odaya girdiklerinde karşılaştıkları manzara ile şok oldu. Eve giren yarasa küçük iki çocuğun kulağını ısırdı .

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Olay, dün akşam Iğdır Merkez Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evi havalandırmak için balkon kapısını açık bırakan Deniz ailesi gece saatlerinde birisi 2 yaşında diğeri 10 aylık çocuklarının ağlama sesine uyandı. Evin lambasını yakan aile oda içinde uçan ve perdeye konan bir hayvan gördü. Hayvanı kontrol eden baba E. Deniz hayvanın yarasa olduğunu anladı. Aile, çocukları Kuzey Ali Deniz ve Şira Ece Deniz'i kontrol edince iki çocuklarının da kulaklarında ikili ısırık izleri gördü. Hemen hastaneye giden aileye kuduz ve tetanoz aşısı yapıldı. Aile daha sonra taburcu edilerek evlerine gönderildi.

Çocukların sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenilirken Iğdır Devlet Hastanesi'nden konuyla alakalı bir açıklama yapılmadı.

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