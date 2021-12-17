Ağlara takılan caretta caretta denize bırakıldı | Video

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ÇANAKKALE açıklarında, sardalya avına çıkan balıkçıların ağlarına caretta caretta takıldı. Şaşıran balıkçılar, caretta carettayı tekrar denize bıraktı.
Kabatepe açıklarında sardalya avı için tekneyle açılan balıkçılar, ağlarında sardalya ve tirsinin yanı sıra caretta caretta olduğunu gördü. Gemici Caner Tasar, kucaklayıp, teknenin küpeştesine kadar taşıdığı caretta carettayı denize bıraktı. Deniz kaplumbağası gözden kaybolurken, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Naci Karabiber, 'Ekolojik dengeyi koruma çabası. Yavaş, hayvana zarar vermeden sal bakalım' dedi.
Caner Tasar da 'Biz balığımızı avladık, Allah bereket versin. Deniz kaplumbağasını da denize bırakarak doğayı koruduk' diye konuştu.