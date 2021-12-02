Ağrı Dağı beyaz gelinliğini giydi | Video

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5137 metre yüksekliği ile Türkiye ve Avrupa'nın en yüksek dağı olan Ağrı Dağı beyaz gelinliğini giydi.
Sahip olduğu yükseklik ile Türkiye ve Avrupa'nın en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, Doğu Anadolu bölgesinde etkili olan kar yağışı sonrası beyaza büründü. 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı, zirvesinden eteklerine kadar karla kaplanınca yöre halkının "Ağrı Dağı beyaz gelinliğini giydi" tabirine yakışır bir hal aldı. Dört mevsim muhteşem görüntüsü ile dikkat çeken Ağrı Dağı'nın yanı sıra bölgede yer alan Pamuk Dağı gibi diğer birçok dağa da kar düştü.