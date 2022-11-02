Ağrı Dağı eteklerindeki İrem Bağları sonbahar renklerine büründü | Video

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5 bin 137 metre ile Türkiye’nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın eteklerinde yer alan İrem Bağları, sonbahar renklerine büründü.