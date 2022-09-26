Ağrı Dağı eteklerindeki sazlık alanda kışa hazırlık havadan görüntülendi | Video

Iğdır'da Ağrı Dağı eteklerinde bulunan Bulakbaşı ve Karasu sulak alanlarında çiftçiler suların çekildiği sazlık alanda hayvanları için biçim yaparak saman üretiyorlar.

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde Bulakbaşı köyünden başlayarak Aralık ilçesi Aras nehrine kadar devam eden Karasu sulak alanlarında çiftçiler suların çekildiği sazlık alanda hayvanları için biçim yaparak saman üretiyorlar. Her yıl düzenli olarak suların çekildiği sazlık alanda biçim yapan çiftçiler daha sonra bu kamışları samana çevirerek kışa hazırlık yapıyorlar. Çiftçilerin sazlık alanda hayvanları için yaptıkları biçim ve kamışları patoz ile samana çevirmeleri havadan görüntülendi.