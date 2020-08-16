Ağrı Dağı'nda dağcılardan görülmemiş skandal! Dağcıların kamp bölgesinde bıraktığı çöpler, pislikler 'pes' dedirtti | Video

Ağrı Dağı 4200 metre yükseklikteki kapm alanı dağcıların bıraktıkları pisliklerden çöplerden yaşanmaz hale geldi!

Türkiye'nin dört bir yanından gelen dağcılar her yıl Ağrı Dağı'nın zirvesine tırmanış gerçekleştiriyor. Bu tırmanış sırasında dağcılar beraberinde götürdükleri gıda ürünlerini tükettikten sonra çöplerini kamp alanlarına atan dağcılardan geriye ise çöp yuvasını aratmayan görüntüler kalıyor.



Bir vatandaş tarafından Ağrı Dağı'nın 4 bin 200 metre yüksekliğindeki kamp alanında çekilen görüntülerde, dağın tepe noktalarının çöplük yuvasına döndüğü görülüyor.



Görüntüleri çektikten sonra sosyal medya hesabından paylaşan bir dağcı paylaşımının altına ise şu notu düştü: "Ağrı Dağı 4200 m kamp alanı. Dağcılar da bunu yaparsa işimiz çok zor. Bunu hangi belediye toplayabilir.2003'de zirve yapmıştım. Götürdüğümüzü geri getirdik. Zor değil."