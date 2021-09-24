Ağrı Patnos yolunda TIR devrildi, kilometrelerce kuyruk oluştu | Video
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Ağrı-Patnos yolunda kaygan zemin dolayısıyla yan yatan TIR çift yönlü olarak trafiği kapattı. Yolda kilometrelerce kuyruk oluştu. Ekipler yolu açmak için çalışmalara başladı.
Ağrı'dan Muş'a zeytin götüren bir TIR, Ağrı-Patnos yolunun 35'inci kilometresinde yan yattı. Bölgede meydana gelene yağışlar nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolü sağlayamayan TIR şoförü, ne kadar çaba gösterse de aracını toparlayamadı. Virajda yan yapan TIR Ağrı-Patnos yolunun iki yönlü olarak kesti. Trafiğe kapanan yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık durumu iyi olan TIR şoförüne ayakta müdahale edildi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri ise yolu açmak için çalışma başlattı.