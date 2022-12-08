Video Yaşam Ağrı’da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı | Video
Ağrı’da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı | Video

Ağrı’da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı | Video

08.12.2022 | 09:24

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Ağrı’da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre, Ağrı'nın merkeze bağlı Tellisırt köyü yolunun seyir halinde olan F.Ç kontrolündeki kamyonet, Y.T kontrolünde bulunan traktör ve Y.K kontrolündeki minibüs ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet şarampole düştü, minibüs tarlaya girdi ve yem ve kömür yüklü olan traktörün römorku devrildi. Meydana gelen kazada yaralanan kamyonet sürücüsü ile yanındaki 2 kişi tedavi edilmek üzere ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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