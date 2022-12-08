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OTOMATİK OYNAT
04:03
İneklere yapılan manikür pedikür süt verimini arttırdı | Video 08.12.2022 | 09:53
02:02
02:07
Kamyonun altında kalan kişi feci şekilde can verdi | Video 08.12.2022 | 09:51
00:56
Ağrı’da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı | Video 08.12.2022 | 09:24
05:36
02:13
Gece kulübüne giden müşteri, tartıştığı 3 çalışanı tabancayla vurdu | Video 08.12.2022 | 09:05
02:25
Ankara'da çıkan yangında 3 dükkanda maddi hasar oluştu | Video 08.12.2022 | 09:01
03:29
02:57
Silah çekip kuyumcuyu soymaya çalıştı | Video 08.12.2022 | 08:49
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Çin'de 18 metre uzunluğunda dev kardan adam | Video 07.12.2022 | 22:49
02:48
Sultanbeyli'de su tankerinin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti | Video 07.12.2022 | 18:10
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İETT şoförü seyir halindeyken telefonuyla oynadı | Video 07.12.2022 | 14:51
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Çakarlı motosikletin tek teker üzerinde tehlikeli yolculuğu kamerada | Video 07.12.2022 | 14:39
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Çocuk sürücü dehşet saçtı: 3 kişinin ölümden döndüğü kaza kamerada | Video 07.12.2022 | 12:28
05:06
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09:36
03:00
Pes dedirten olay! Para ödememek için saçını koparıp yemeğe koydu | Video 07.12.2022 | 12:28
Ağrı’da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.