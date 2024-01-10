Video Yaşam Ağrı’da 8 milyon değerinde kaçak malzemeler ele geçirildi | Video
Ağrı’da 8 milyon değerinde kaçak malzemeler ele geçirildi | Video

Ağrı’da 8 milyon değerinde kaçak malzemeler ele geçirildi | Video

10.01.2024 | 14:14

Ağrı’da, jandarma tarafından piyasa değeri 8 milyon olan kaçak malzemeler ele geçirildi.

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Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personellerince Doğubayazıt ilçesinde kaçakçılıkla mücadele doğrultusunda yapılan çalışmalarda, İran'dan Türkiye'ye giriş yapan A.Ö isimli şahsın sürücülüğünü yaptığı çekici ve çekiciye bağlı dorse şüphe üzerine X-ray cihazına alındı. Kontrolden geçen aracın 2 lastiğinde yoğunluk tespit edilmesi üzerine lastikler içerisine gizlenmiş 123 bin 800 adet uyuşturucu hap, 3 bin 900 adet tıbbi ilaç, 805 adet izotonik su, 5 adet diyabet iğnesi, bin 414 adet boş ilaç kutusu ele geçildi. Piyasa değeri yaklaşık 8 milyon olan malzemeleri ülkeye sokmaya çalışan A.Ö gözaltına alındı.
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