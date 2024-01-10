Ağrı'da 8 milyonluk uyuşturucu ve kaçak ilaç operasyonu

Ağrı'da, İran'dan gelen bir tırda yapılan aramada, 2 lastiğin içine gizlenmiş 123 bin 800 uyuşturucu hap, 3 bin 900 botoks, 805 testosteron, 340 izotonik su, 5 diyabet iğnesi ve bin 414 boş ilaç kutusu ele geçirildi.