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Ağrı'da 8 milyonluk uyuşturucu ve kaçak ilaç operasyonu

Ağrı'da 8 milyonluk uyuşturucu ve kaçak ilaç operasyonu

10.01.2024 | 14:44

Ağrı'da, İran'dan gelen bir tırda yapılan aramada, 2 lastiğin içine gizlenmiş 123 bin 800 uyuşturucu hap, 3 bin 900 botoks, 805 testosteron, 340 izotonik su, 5 diyabet iğnesi ve bin 414 boş ilaç kutusu ele geçirildi.

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