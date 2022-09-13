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OTOMATİK OYNAT
01:22
Ağrı’da 810 paket kaçak sigara ele geçirildi | Video 13.09.2022 | 15:36
01:22
02:00
Jandarma 794 düzensiz göçmen ve 7 organizatör yakaladı | Video 13.09.2022 | 11:59
02:05
Diş teknisyenini yaralayan 3 şahıs yakalandı | Video 13.09.2022 | 11:58
00:17
Gaziantep'te araçtan 60 litre sahte alkol çıktı | Video 13.09.2022 | 11:58
01:22
Silahlı kavgayı çevik kuvvet ekibi önledi: 1 yaralı | Video 13.09.2022 | 11:46
02:56
00:35
FETÖ’ye bir operasyon daha… 12 gözaltı var! | Video 13.09.2022 | 11:36
00:08
Asker konvoyunda tehlikeli yolculuk yapanlar yakalandı | Video 13.09.2022 | 11:36
03:27
02:15
İzmir'de 8 binin üzerinde tarihi eser ele geçirildi | Video 13.09.2022 | 11:23
04:35
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atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 13 Eylül 2022 Salı atv izle! | Video 13.09.2022 | 10:43
01:04
Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 29 gözaltı | Video 13.09.2022 | 10:39
01:52
Büyükçekmece'de tekne yanaştırma cinayeti! O anlar kamerada | Video 13.09.2022 | 09:52
01:28
Tekirdağ'da yayaya çarpan sürücü böyle kaçtı | Video 13.09.2022 | 09:20
01:44
İstanbul'da DEAŞ'a finansal destek sağlayanlara operasyon: 9 gözaltı | Video 13.09.2022 | 09:20
00:48
İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı | Video 13.09.2022 | 09:05
Ağrı’da bir araç içerisine gizlenmiş 810 paket kaçak sigara ele geçirildi.