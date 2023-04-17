Ağrı'da 85 yaşındaki şahsın üzerine sarılı halde saklanmış afyon sakızı yakalandı | Video
Ağrı’da İran plakalı bir yolcu otobüsünde arama yapan ekipler, bir kişinin vücuduna sarılı halde 3 kilogram 200 gram Afyon Sakızı ele geçirdi.
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