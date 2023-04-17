Ağrı'da 85 yaşındaki şahsın üzerine sarılı halde saklanmış afyon sakızı yakalandı | Video 17.04.2023 | 12:05 Ağrı’da İran plakalı bir yolcu otobüsünde arama yapan ekipler, bir kişinin vücuduna sarılı halde 3 kilogram 200 gram Afyon Sakızı ele geçirdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ağrı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, Şeker Kavşağı Narkotik Uygulama Noktasında İran-İstanbul seferi yapan İran plakalı bir yolcu otobüsünde yapılan aramalar neticesinde, M.K (85) isimli şahsın vücuduna sarılmış halde saklanmış 3 bin 200 gram Afyon Sakızı Maddesi ele geçirildi. Adli işlemler için gözaltına alınan şahsın Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği bildirildi.