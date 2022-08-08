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OTOMATİK OYNAT
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Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada | Video 08.08.2022 | 12:01
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Kartal’da 4 katlı binadaki yangında 4 kişi dumandan etkilendi | Video 08.08.2022 | 12:02
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Rezidans dairelerini soyan hırsızlar yakalandı | Video 08.08.2022 | 12:01
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Tarsus'ta cinayet zanlısı düzenlenen operasyonla yakalandı | Video 08.08.2022 | 11:44
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Otoparka girip hayalet ekranları çaldılar! Polis ikisini de yakaladı | Video 08.08.2022 | 11:56
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01:22
Anne ve bebeğinin hayatını kaybettiği feci kaza kamerada | Video 08.08.2022 | 11:18
02:02
Ağrı'da iki aracın karıştığı kazada şoförler yaralandı | Video 08.08.2022 | 10:56
01:46
Gaziantep’te uyuşturucu tacirlerine darbe: 28 tutuklama | Video 08.08.2022 | 10:40
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Duymayınca doktora gitti, ameliyatta kulağından çıkanlar şoke etti | Video 08.08.2022 | 10:00
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Bisikletle gelip bisiklet çaldılar... O anlar kamerada | Video 08.08.2022 | 10:40
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Adana’da bin 40 litre sahte içki ele geçirildi | Video 08.08.2022 | 10:27
05:13
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Fatih’te evde beslenen Pitbull köpekleri kedileri böyle öldürdü | Video 08.08.2022 | 09:47
04:40
Arnavutköy’de otomobil takla attı: 1 yaralı | Video 08.08.2022 | 09:55
00:24
Bursa'da ters şeritte giden sürücü ölüme davetiye çıkardı | Video 08.08.2022 | 09:57
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Adıyaman Küçük Sanayi Sitesinde korkutan yangın | Video 08.08.2022 | 08:55
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İstanbul'da yasa dışı kumar operasyonu | Video 08.08.2022 | 09:46
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Tuzla'da motosikletlinin üzerine süren servis şoförü kamerada | Video 08.08.2022 | 09:25
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Bıçak ve beyzbol sopalı yol verme kavgası kamerada | Video 08.08.2022 | 09:06
Ağrı'da iki aracın karıştığı kazada şoförler yaralandı.
Polis kaza ile ilgili inceleme başlatırken yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.