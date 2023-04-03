Video Yaşam Ağrı'da kar yağışının ardından don etkili oldu | Video
Ağrı'da kar yağışının ardından don etkili oldu | Video

Ağrı'da kar yağışının ardından don etkili oldu | Video

03.04.2023 | 08:12

Ağrı’da bir süre önce etkili olan kar yağışının ardından don meydana geldi.

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Her yıl kış aylarını yoğun kar yağışı altında geçiren Ağrı'da bu yıl etkili olmayan kar, Nisan ayında kenti beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışının ardından yeniden beyaza bürünen kentte, sabah saatlerinde don meydana geldi. Ev ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluşurken vatandaşlar çatılarda kar temizliği yaptı.

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