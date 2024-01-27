Ağrı'da kar yağışının ardından don etkili oldu | Video 27.01.2024 | 13:18 Ağrı’da bir süredir etkili olan kar yağışının ardından don meydana geldi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kış mevsiminin en sert geçtiği illerin başında gelen Ağrı'da bir süredir etkili olan kar yağışının ardından don meydana geldi. Yeniden beyaza bürünen kentte, birçok ev ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluşurken vatandaşlar hayat olumsuz etkilendi. Ağrı Belediyesine bağlı personeller ise yolların açılması için kent merkezinde kar küreme işlemi yaptı.