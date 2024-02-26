Ağrı’da kartpostallık kar manzaraları | Video
Kış mevsiminin Ağrı Selahaddin Eyyübi parkında oluşturduğu manzara, fotoğraf tutkunlarının gözde mekanı oldu.
Bu yıl karın az yağdığı kent merkezinde, ormanlık alanda ve yüksek rakımlarda yemyeşil ağaçlar ve yeryüzünü kaplayan beyaz örtü ise renklerin birbiriyle olan uyumunu gözler önüne seriyor. Yaz kış ayrı bir güzelliğe sahip olan Ağrı'da doğanın sunduğu renkli görüntüler göz kamaştırdı.
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