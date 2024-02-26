Ağrı’da kartpostallık kar manzaraları | Video

Ağrı'da kış manzaralarının oluştuğu ormanlık alanda adeta kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kış mevsiminin bir başka yakıştığı Ağrı'da karla kaplanan kent merkezinin birçok noktasında da seyri tatminsiz manzara oluşturdu. Ağrı Selahaddin Eyyübi mesire alanında ağaçlıkların olduğu alanda beyaz örtüyle bütünleşen yeşil ağaçlar, fotoğraf tutkunları tarafından ölümsüzleştirildi.Bu yıl karın az yağdığı kent merkezinde, ormanlık alanda ve yüksek rakımlarda yemyeşil ağaçlar ve yeryüzünü kaplayan beyaz örtü ise renklerin birbiriyle olan uyumunu gözler önüne seriyor. Yaz kış ayrı bir güzelliğe sahip olan Ağrı'da doğanın sunduğu renkli görüntüler göz kamaştırdı.