Ağrı’da kombi hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 23.03.2023 | 11:56 Ağrı'da bir iş yerinin camı kırılarak 2 kombinin çalındığı hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ağrı'nın Merkez Fırat Mahallesinde bulunan bir işyerinde meydana gelen hırsızlık olayında, iş yerinin kapısını kırarak, içeriye giren 3 hırsız, iş yerinde bulunan 2 adet kombiyi çaldı.

Hırsızlık olayını ihbar alan Ağrı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Olayın gerçekleştiği yer ve çevresinde toplanan 22 işyeri, bina ve KGYS kamerasına ait toplam 186 saatlik görüntüyü izleyen polis ekipleri, hırsızların İ.Y., B.C. ve M.Y. isimli şahıslar olduklarını tespit etti.

Kimlik tespitinin ardından hırsızların yakalanmasına yönelik operasyon yapan ekipler, toplamda 19 suç kaydı olan İ.Y.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan İ.Y.'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamların talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.