Video Yaşam Ağrı’da sağanak sele neden oldu, 3 ev zarar gördü | Video
Ağrı’da sağanak sele neden oldu, 3 ev zarar gördü | Video

Ağrı’da sağanak sele neden oldu, 3 ev zarar gördü | Video

11.06.2023 | 14:24

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle 3 ev zarar gördü.

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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde dün öğlen saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle ilçe merkezinde bulunan Koçkıran Mahallesinde bulunan dere yatağının taşması sonucu 3 ev hasar aldı. Evleri tamamen çamur ve su altında kalan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

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