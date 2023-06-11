Ağrı’da sağanak sele neden oldu, 3 ev zarar gördü | Video 11.06.2023 | 14:24 Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle 3 ev zarar gördü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde dün öğlen saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle ilçe merkezinde bulunan Koçkıran Mahallesinde bulunan dere yatağının taşması sonucu 3 ev hasar aldı. Evleri tamamen çamur ve su altında kalan vatandaşlar zor anlar yaşadı.